Warrant Hub potenzia i servizi per le PMI grazie a due nuove acquisizioni

(Di sabato 17 luglio 2021) La società di consulenza alle impreseHub di Tinexta Group ha annunciato l’acquisizione di Financial Consulting Lab Srl e di Financial CLab Srl. L’operazione, di un valore complessivo di circa 4,5 milioni di euro, dovrebbe chiudersi entro il mese di ottobre. Si tratta di una manovra mirata al rafforzamento dell’area di business dedicata alla Finanza Agevolata Speciale. Le due società con sede a Brescia, finora di proprietà di Claudia Zicca e della famiglia La Torre, si occupano infatti da anni della gestione dei bandi camerali e regionali per le piccole imprese e dell’offerta di strumenti digitali innovativi per l’accesso ai fondi pubblici in modo ...

