Tua chiude il bilancio 2020 in positivo nonostante le difficoltà e il crollo dei passeggeri (Di sabato 17 luglio 2021) La crisi economica causata dalla pandemia ha inciso sul bilancio di Tua, l'azienda del trasporto unico abruzzese, anche per il crollo dei ricavi legati alla vendita dei biglietti e degli abbonamenti. ... Leggi su chietitoday (Di sabato 17 luglio 2021) La crisi economica causata dalla pandemia ha inciso suldi Tua, l'azienda del trasporto unico abruzzese, anche per ildei ricavi legati alla vendita dei biglietti e degli abbonamenti. ...

Advertising

vincenzocacac12 : @GanzoSwan @facciobiondate la tua amica,vita da bionda,non mi ha dato il tempo di replicare,è ricorsa all'arma dei… - Angsum3 : la mia coinquilina che quando se ne va chiude a chiave.. ma chi ce deve entra in camera tua, ma che me frega AHAHHAHAHAHA - a_r_s_e_n_i_o : @Giovann48534252 @OfficialTozzi @LaStampa l elenco delle cose da fare che chiude l articolo del Professore, richie… - 75alina1 : RT @Giotherockk: @phramattone Fren, è pieno di ragazze valide in giro credimi, non ha senso alla tua età fissarsi con una, capisco che ti s… - levii________ : @guidobal3stra @MenniDead @DiMarzio Per tua info quest anno il Milan chiude a -90 quasi senza debitI, la juve Sfond… -