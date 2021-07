Traffico Roma del 17-07-2021 ore 17:30 (Di sabato 17 luglio 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati a questo aggiornamento da Simone Cerchiara Traffico scarso nessuno a disagio di rilievo ma prestare comunque attenzione a degli incidenti incidenti avvenuti fuori dal raccordo anulare uno lo troviamo sulla via Braccianese tra la Cassia e Osteria Nuova incidente comporta una transito a senso unico alternato l’altro incidente e nella zona di Ottavia inviare dalle 19 a mezzanotte via libera la pedonalizzazione di vie e strade tra le vie coinvolte Piazza Venezia Cola di Rienzo Viale Manzoni e la Tiburtina a San Lorenzo tante le modifiche nel trasporto pubblico con Deviazioni di percorso per numerose linee di bus ... Leggi su romadailynews (Di sabato 17 luglio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati a questo aggiornamento da Simone Cerchiarascarso nessuno a disagio di rilievo ma prestare comunque attenzione a degli incidenti incidenti avvenuti fuori dal raccordo anulare uno lo troviamo sulla via Braccianese tra la Cassia e Osteria Nuova incidente comporta una transito a senso unico alternato l’altro incidente e nella zona di Ottavia inviare dalle 19 a mezzanotte via libera la pedonalizzazione di vie e strade tra le vie coinvolte Piazza Venezia Cola di Rienzo Viale Manzoni e la Tiburtina a San Lorenzo tante le modifiche nel trasporto pubblico con Deviazioni di percorso per numerose linee di bus ...

