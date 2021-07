Temptation Island 9, ecco quando andrà in onda la puntata finale (Di sabato 17 luglio 2021) Temptation Island 9 sta catturando letteralmente l’attenzione del pubblico, puntata dopo puntata. Lunedì sera assisteremo alla quarta puntata del reality estivo delle tentazioni e già due coppie hanno fatto un bilancio della storia, decidendo chi di abbandonare il programma separati, chi di darsi un’altra possibilità insieme. Ma quando andrà in onda la puntata finale di Temptation Island? A segnare l’epilogo di questa edizione sarà un doppio appuntamento. Dopo lunedì 19, Canale 5 ... Leggi su isaechia (Di sabato 17 luglio 2021)9 sta catturando letteralmente l’attenzione del pubblico,dopo. Lunedì sera assisteremo alla quartadel reality estivo delle tentazioni e già due coppie hanno fatto un bilancio della storia, decidendo chi di abbandonare il programma separati, chi di darsi un’altra possibilità insieme. Mainladi? A segnare l’epilogo di questa edizione sarà un doppio appuntamento. Dopo lunedì 19, Canale 5 ...

Advertising

damy85twit : Nuovamente in cima! #ctcf #chetempochefa ??? TOP PROGRAMMI TV SUI SOCIAL e post più popolari. A giugno rivince Che t… - IsaeChia : #TemptationIsland 9, ecco quando andrà in onda la puntata finale. L’ultima puntata del docu reality sarà trasmessa… - glooit : Temptation Island 2021, doppio appuntamento per il finale di stagione leggi su Gloo - infoitcultura : Temptation Island, Luke Pioppa su Claudia: “Non credo sia pronta a sposare Ste” - SOPEPA_ : per i geni di twitter sg è tipo tommaso di temptation island -