Sprint qualifying a Verstappen | in pole a Silverstone

Silverstone (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Max Verstappen vince la prima Sprint qualifying della storia della Formula 1 e ottiene la pole position per il Gran Premio di Gran Bretagna. A Silverstone, il pilota della Red Bull brucia in partenza Lewis Hamilton e prende il largo sin dal primo dei 17 giri in programma. Completa il podio l'altra Mercedes di Valtteri Bottas, che mantiene la propria posizione davanti alla Ferrari di Charles Leclerc, domani in seconda fila. Seguono le due McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo, poi l'Alpine di uno scatenato Fernando Alonso. Contatto per Carlos ...

