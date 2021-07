Spalletti: “Per me Koulibaly resta, per essere competitivi serve una squadra foerte” (Di sabato 17 luglio 2021) Spalletti in conferenza stampa Luciano Spalletti, per la prima volta in questo ritiro, ha parlato in conferenza stampa e ha risposto alle domande dei giornalisti … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 17 luglio 2021)in conferenza stampa Luciano, per la prima volta in questo ritiro, ha parlato in conferenza stampa e ha risposto alle domande dei giornalisti … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

sscnapoli : ?? #Spalletti “Ci vogliono calciatori bravi per giocare nella trequarti avversaria. La qualità fa la differenza”… - sscnapoli : ?? #Spalletti “@kkoulibaly26 è un calciatore che tutti vorrebbero. Non posso che fargli i complimenti per la profess… - CaiaAngelo : @ZZiliani Senza dubbi la Juventus in prima fascia con l'Atalanta e #amala , non c'è una seconda fascia, le altre in… - ForzAzzurri1926 : NAPOLI, INDIZIO CLAMOROSO IN CONFERENZA SPALLETTI E' STATO CHIARO, STA PER CAMBIARE IL MERCATO DEL NAPOLI. ECCO CO… - TheNapoliZone : @GiGiglio99 Spalletti lo sta valutando .. a fine ritiro deciderà lui se mandarlo nuovamente in prestito o qualche c… -