Sampdoria | Candreva | “Dobbiamo essere ambiziosi Keita all’Inter potrà dimostrare suo valore”

(Di sabato 17 luglio 2021) “Prime sensazioni positive, finalmente siamo tornati in ritiro dopo aver saltato un anno. Con D’Aversa tutto bene, con un allenatore nuovo si riazzera tutto, in questa prima settimana sta andando tutto bene e stiamo cercando di conoscere il mister e lui noi. Le ambizioni della squadra? Ladeveambiziosa, veniamo da un gran campionato mamigliorarci”. Queste le parole di Antonionell’intervista rilasciata a Sky Sport dal ritiro dellaa Ponte di Legno. Il centrocampista doriano, poi, dà un “consiglio” alla sua ex squadra, l’Inter, per quanto riguarda il possibile ...

un feedback positivo quello che arriva da Antonio Candreva sui primi giorni di ritiro in casa Sampdoria. L'esterno ex Lazio e Inter ha infatti rivelato come il lavoro agli ordini di mister D'Aversa stia procedendo senza intoppi, una situazione ... Le immagini della prima e seconda maglia della Sampdoria per la stagione 2021/2022 In vista della stagione 2021/22 la Sampdoria ha presentato il nuovo kit per le gare di campionato. "La maglia più bel ..."Prime sensazioni positive, finalmente siamo tornati in ritiro dopo aver saltato un anno. Con D'Aversa tutto bene, con un allenatore nuovo si riazzera tutto, in questa prima settimana sta andando tutt ...