Razzismo, diritti umani ed educazione civica. Una unità di Apprendimento su Nelson Mandela per scuola secondaria di I grado (Di sabato 17 luglio 2021) La Giornata internazionale di Nelson Mandela si svolge il 18 luglio di ogni anno per il compleanno del grande uomo che ha cambiato la storia dei diritti umani nei paesi sviluppati e nel mondo. Si tratta, chiaramente, di un'occasione per fare cose per rendere il mondo un posto migliore.

