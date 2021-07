(Di sabato 17 luglio 2021) Roma, 17 lug. (Adnkronos) - "Ledemocratiche lanciate dal segretario Letta rappresentano unae una. Per il Paese, per una politica partecipata e vicina ai cittadini. Ma anche per il Pd, perfinalmente queldavvero aperto alla società, protagonista reale e coerente dele di una democrazia più forte, contro tutti i tentativi e i rischi di indebolirla". Così Walter, parlamentare e tesoriere deldemocratico".

Pd: Verini, 'Agorà sfida e speranza per costruire partito cambiamento'

... sia le primarie in corso in alcune città, sia quelle legate alle prossime, sono state e ... "Nella sua relazione - si lege nella nota dem -ha ricordato come il bilancio del Pd, primo ...... illustrato da una relazione del tesoriere nazionale Walter. Il bilancio è stato chiuso con ... In questo senso l'iniziativa delledemocratiche sarà una importante occasione per aprire una ...