Lecce | ex direttore di banca ucciso sotto gli occhi della moglie mentre fa un prelievo al bancomat

Un uomo di 69 anni, Giovanni Caramuscio, è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola e ucciso sotto gli occhi della moglie nei pressi di uno sportello bancomat intorno alle 23.15 di venerdì 16 luglio nel centro di Lequile, in provincia di Lecce. Caramuscio, un direttore di banca in pensione, è stato aggredito da due persone mentre stava per utilizzare la tessera bancomat. La moglie, che lo stava aspettando, avrebbe assistito all'aggressione. Due uomini, la cui identità non è stata ...

