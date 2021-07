Green pass Francia, in piazza contro le misure di Macron (Di sabato 17 luglio 2021) Sabato di manifestazioni in Francia contro le misure annunciate lunedì scorso dal presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron che prevedono, da inizio agosto, il pass sanitario nei trasporti (aerei, pullman e treni), per entrare nei ristoranti, nei bar e l’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario. Sono numerosi gli appelli a manifestare che sono arrivati appena tre giorni dopo i cortei che si sono svolti il 14 luglio, in occasione della festa nazionale francese. “Abbiamo fatto un appello a manifestare per dire no al pass sanitario”, spiega all’Adnkronos, Maxime Nicolle, ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 17 luglio 2021) Sabato di manifestazioni inleannunciate lunedì scorso dal presidente della Repubblica francese, Emmanuelche prevedono, da inizio agosto, ilsanitario nei trasporti (aerei, pullman e treni), per entrare nei ristoranti, nei bar e l’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario. Sono numerosi gli appelli a manifestare che sono arrivati appena tre giorni dopo i cortei che si sono svolti il 14 luglio, in occasione della festa nazionale francese. “Abbiamo fatto un appello a manifestare per dire no alsanitario”, spiega all’Adnkronos, Maxime Nicolle, ...

