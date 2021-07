Gianfranco Stevanin: che fine ha fatto oggi il serial killer (Di sabato 17 luglio 2021) Le ultime notizie su in carcere per 5 omicidi ma che non ricorda. (screenshot video)La sua vicenda è raccontata in un documentario prodotto da Discovery dal titolo “Non ricordo di averle uccise” e si tratta di una storia da brividi che ha sconvolto l’Italia. Siamo nella prima metà degli anni Novanta. Lui, Gianfranco Stevanin, è un uomo che vive a Terrazzo, nel veronese, e che viene denunciato da Gabriele Musger, una prostituta, che sostenne di essere stata sequestrata e vittima per ore di violenza. Leggi anche -> “Stevanin – Non ricordo di averle uccise”: l’agghiacciante documentario in onda stasera su Canale Nove Da ... Leggi su ck12 (Di sabato 17 luglio 2021) Le ultime notizie su in carcere per 5 omicidi ma che non ricorda. (screenshot video)La sua vicenda è raccontata in un documentario prodotto da Discovery dal titolo “Non ricordo di averle uccise” e si tratta di una storia da brividi che ha sconvolto l’Italia. Siamo nella prima metà degli anni Novanta. Lui,, è un uomo che vive a Terrazzo, nel veronese, e che viene denunciato da Gabriele Musger, una prostituta, che sostenne di essere stata sequestrata e vittima per ore di violenza. Leggi anche -> “– Non ricordo di averle uccise”: l’agghiacciante documentario in onda stasera su Canale Nove Da ...

Advertising

redazionemetis : Torna #giovedìcrime, con la quale ripercorriamo casi di cronaca grazie all’occhio clinico di @VittoriaPetrol1. Oggi… - lamiadobermann : Oddio assistente di comunità addirittura? Gianfranco voliamo bassi e rimaniamo su che ne so spaccapietre #Stevanin - Disagio4all : No ma la psicologa innamorata di lui?!?!? #stevanin - lamiadobermann : Molto modesto Gianfranco il tuo parere #Stevanin - nove : “Io ricordavo di averle seppellite, non di averle uccise”. Il serial killer Gianfranco Stevanin, colpevole di omici… -