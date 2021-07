Finale Zidansek-Burel in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Losanna 2021 (Di sabato 17 luglio 2021) Tamara Zidansek e Clara Burel sono le finaliste dell’edizione 2021 del Wta di Losanna. La tennista slovena ha superato Maryna Zanevska in due set, per quanto concerne le semifinali, mentre la francese è riuscita ad avere la meglio sulla connazionale Caroline Garcia in tre parziali. Scontro con Zidansek ampiamente favorita dal pronostico, sebbene Burel abbia dimostrato di essere un osso duro su qualsiasi superficie. La sfida andrà in scena domenica 18 luglio, non prima dalle ore 13.00 italiane. La copertura televisiva è affidata a SuperTennis (canali 64 del digitale ... Leggi su sportface (Di sabato 17 luglio 2021) Tamarae Clarasono le finaliste dell’edizionedel Wta di. La tennista slovena ha superato Maryna Zanevska in due set, per quanto concerne le semifinali, mentre la francese è riuscita ad avere la meglio sulla connazionale Caroline Garcia in tre parziali. Scontro conampiamente favorita dal pronostico, sebbeneabbia dimostrato di essere un osso duro su qualsiasi superficie. La sfida andrà in scena domenica 18 luglio, non prima dalle ore 13.00 italiane. La copertura televisiva è affia SuperTennis (canali 64 del digitale ...

Ultime Notizie dalla rete : Finale Zidansek Wta Gdynia 2021: il montepremi e il prize money Yulia Putintseva guida il seeding del torneo, affiancata immediatamente dopo da Tamara Zidansek, ...WTA GDYNIA 2021 PRIMO TURNO - 2.265 (1 punto) SECONDO TURNO - 3.112 (10 punti) QUARTI DI FINALE - 4.

Burel prima finalista a Losanna Clara Burel (WTA 125) si qualificata per la finale del Ladies Open di Losanna grazie al successo in rimonta sulla connazionale Caroline Garcia (... Ora sfider una tra Tamara Zidansek (50) e Maryna ...

FINALE Zidansek-Burel in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Losanna 2021 Sportface.it WTA Losanna 2021, i risultati del 17 luglio. L’atto finale sarà Zidansek-Burel si sono disputate entrambe quest’oggi con i due match che hanno determinato la finale, che si giocherà domani. Non ci sono più azzurre in tabellone. La numero 1 del seeding, la slovena Tamara Zidansek ...

TENNIS: TORNEO LOSANNA. ZIDANSEK IN FINALE CONTRO BUREL LOSANNA (SVIZZERA) - Sara' Tamara Zidansek a sfidare la francese Clara Burel nella finale del "Ladies Open Lausanne 2021", torneo Wta 250 con montepremi di 235.238 dollari in corso sulla terra ...

