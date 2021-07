Covid, il Parlamento prepara un’inchiesta-farsa (Di sabato 17 luglio 2021) Il Parlamento che si attiva per fare chiarezza sulle eventuali responsabilità nella mala gestione della pandemia da parte di Giuseppe Conte, Roberto Speranza, Domenico Arcuri. Troppo bello per essere vero. E infatti, la commissione d’inchiesta sul Covid che sta per essere lanciata in Aula rischia di risultare azzoppata. Due emendamenti di Lega e Movimento 5 stelle (più Leu e Pd), infatti, hanno circoscritto l’operato della commissione a un’indagine sulla “congruità delle misure adottate dagli Stati in cui il virus Sars-Cov-2 si è manifestato inizialmente”, in pratica la Cina, ma limitatamente al “periodo antecedente alla dichiarazione di emergenza ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 17 luglio 2021) Ilche si attiva per fare chiarezza sulle eventuali responsabilità nella mala gestione della pandemia da parte di Giuseppe Conte, Roberto Speranza, Domenico Arcuri. Troppo bello per essere vero. E infatti, la commissione d’inchiesta sulche sta per essere lanciata in Aula rischia di risultare azzoppata. Due emendamenti di Lega e Movimento 5 stelle (più Leu e Pd), infatti, hanno circoscritto l’operato della commissione a un’indagine sulla “congruità delle misure adottate dagli Stati in cui il virus Sars-Cov-2 si è manifestato inizialmente”, in pratica la Cina, ma limitatamente al “periodo antecedente alla dichiarazione di emergenza ...

Covid, il Parlamento prepara un’inchiesta-farsa - Seconda parte Insomma, la commissione d’inchiesta potrebbe finire per essere l’ennesima occasione perduta, per mettere i deleteri protagonisti dei disastri del governo giallorosso dinanzi alle loro responsabilità p ...

