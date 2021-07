Conte presenta il nuovo M5s | “Non lasceremo che le nostre riforme vengano cancellate” L’intervento integrale – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 luglio 2021) “Il Movimento 5 stelle riparte conslancio e nuova forza dopo momenti difficili, che ci siamo lasciati alle spalle“. Inizia così il discorso che Giuseppeha voluto rivolgere, attraverso i propri canali social, alle elettrici e agli elettori (anche ex) del M5s. In questo senso, l’ex presidente del Consiglio ha rivolto loro un appello: “Dobbiamo essere uniti e compatti. Mi rivolgo ai vecchi e ai nuovi sostenitori: fatevi sentire, abbiamo bisogno delle vostre idee. Io girerò tutta l’Italia per fare politica, non mollo di un centimetro”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.