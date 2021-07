Como | sindaco leghista di Cermenate aggredito | ' sto bene | non mi fermano'

(Di sabato 17 luglio 2021) Milano, 17 lug. (Adnkronos) - Aggressione a Luciano Pizzutto,di, comune in provincia di. Da quanto si apprende il primo cittadino è statoda una donna. "Grazie a tutti per la solidarietà e la vicinanza. Sto! Non saranno certo un pugno sul petto, uno schiaffo in viso e una camicia strappata che mi potranno fermare", scrive sul suo profilo Facebook. "Mi fa rabbia che da un po' di tempo non c'è più il rispetto per la divisa e se adesso viene a mancare anche il rispetto per le istituzioni mi domando dove andremo a finire!? Grazie ancora", ...

LegaCamera : ++ PER LA LEGALITÀ CONTRO LE MAFIE! ++ #Molteni: Oggi a #Cermenate (Como) con il sindaco e l'amministrazione comun…

