C’è chi guadagna se ci ammaliamo (Di sabato 17 luglio 2021) – Perché non ci vietano di fumare, bere alcolici, drogarci, mangiare veleni? Perché guadagnano molto curandoci dai danni da fumo, alcol, droghe, veleni. E se non riescono a guarirci, guadagnano molto dai funerali. (Ard) Leggi su romadailynews (Di sabato 17 luglio 2021) – Perché non ci vietano di fumare, bere alcolici, drogarci, mangiare veleni? Perchéno molto curandoci dai danni da fumo, alcol, droghe, veleni. E se non riescono a guarirci,no molto dai funerali. (Ard)

Advertising

GoalItalia : 'Chi vince dovrebbe sempre ricordarsi che nello spogliatoio di fianco c'è qualcuno che sta piangendo' Firmato: Gi… - uzapelloni : Dai campioni d’Europa di super @robymancio ai sogni olimpici degli azzurri di @giomalago su @ilfoglio_it sportivo d… - matteosalvinimi : Ci sono buoni segnali per la ripartenza del turismo. Gli imprenditori mi dicono però che faticano a trovare lavorat… - ChristianTolve : RT @TeofiloSteven: vedete c’è chi sta peggio..ormai Lukakone manda le veline per essere liberato - GiovanniAgost20 : @Swanie_en_rouge @Renzoseccia Ma c'è ancora chi dice apertis verbis che la causa dei cambiamenti climatici non sia… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è chi Ddl Zan, Sgarbi contro Fedez: "Ma chi ca... è?" • Imola Oggi Imola Oggi