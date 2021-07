Calcio: Buffon vota per Donnarumma, 'è da Pallone d'Oro' (Di sabato 17 luglio 2021) "Giorgio e Leo (Chiellini e Bonucci ndr) non sono delle sorprese, sono dei punti di riferimento. Ogni nazionale che vince ha bisogno dell'esperienza e della certezza che alcuni giocatori ti possono ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 17 luglio 2021) "Giorgio e Leo (Chiellini e Bonucci ndr) non sono delle sorprese, sono dei punti di riferimento. Ogni nazionale che vince ha bisogno dell'esperienza e della certezza che alcuni giocatori ti possono ...

Advertising

SkySport : Buffon: 'Sto bene, a Parma per vincere anche questa sfida' #SkySport #SerieB #Parma #Buffon - RaiSport : ?? #Buffon: 'Voglio giocare altri quattro o cinque anni' Il portiere del #Parma: 'Fisicamente sto bene, dubbi li ha… - solopallone : Buffon, voglio giocare altri quattro o cinque anni - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Buffon: 'A Parma per vincere l'ultima sfida, Donnarumma da Pallone d'Oro, deve puntarci, Mourinho, Sarri, Inzaghi… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Buffon: 'A Parma per vincere l'ultima sfida, Donnarumma da Pallone d'Oro, deve puntarci, Mourinho, Sarri, Inzaghi… -