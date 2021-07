Anno bianco e contratto di rioccupazione al via (Di sabato 17 luglio 2021) Annamaria Villafrate - Il 14 luglio è arrivato l'ok della Commissione Europea al contratto di rioccupazione e all'esonero contributivo per professionisti e autonomi. Leggi su studiocataldi (Di sabato 17 luglio 2021) Annamaria Villafrate - Il 14 luglio è arrivato l'ok della Commissione Europea aldie all'esonero contributivo per professionisti e autonomi.

Advertising

mbmarino : @BenissimoVa @fulviasmart @VirnaBalanzin Hai ragione… lascio l’anno in bianco!???????????? - PMI_it : Anno bianco autonomi: via libera UE, guida ai requisiti: In attesa di decreto attuativo, arriva il via libera UE al… - JessePrize6 : RT @mrcatalano58: 'Rosetta ci raccontò che l'anno prima voleva farsi monaca. - Ma le ragazze come me non le vogliono, le monache devono ess… - Valemarti86 : @M49liberorso Correva l'anno 2000... Presi il diario di Emergency che era rosso con l'inconfondibile simbolo bianco… - DBenedectus : Il 20 luglio, come ogni anno, è il giorno dedicato al gioco di strategia. Passatempo, ma anche competizione, per mi… -