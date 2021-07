A Letta piace vincere facile, ma la fa difficile: «Mi candido a Siena. Sarà una lunga corsa» (Di sabato 17 luglio 2021) Il tono è quello enfatico, tipico di chi si accinge a compiere un’impresa ai limiti delle umane possibilità. Ma l’effetto prodotto, più che il Braveheart prima della battaglia di Sterling, rievoca il Gassman del Brancaleone alla prima Crociata. Detto senza offesa, è difficile immaginare Enrico Letta che arringa le truppe dalla sella di un candido destriero e che innalza la spada prima di lanciarsi all’assalto. Ma tant’è, nonostante non debba liberare la Scozia dalla tirannia del Plantageneto né condurre una masnada di scalcagnati in Terra Santa. Si solo è candidato alle suppletive nel collegio uninominale 12 della Toscana, quello di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 17 luglio 2021) Il tono è quello enfatico, tipico di chi si accinge a compiere un’impresa ai limiti delle umane possibilità. Ma l’effetto prodotto, più che il Braveheart prima della battaglia di Sterling, rievoca il Gassman del Brancaleone alla prima Crociata. Detto senza offesa, èimmaginare Enricoche arringa le truppe dalla sella di undestriero e che innalza la spada prima di lanciarsi all’assalto. Ma tant’è, nonostante non debba liberare la Scozia dalla tirannia del Plantageneto né condurre una masnada di scalcagnati in Terra Santa. Si solo è candidato alle suppletive nel collegio uninominale 12 della Toscana, quello di ...

