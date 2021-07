Yacht e auto di lusso con i soldi dei rifiuti | arresti e sequestri nel Palermitano

Leggi su agi

(Di venerdì 16 luglio 2021) AGI - Compravanodie ville grazie agli illeciti commessi nel settore deiin provincia di Palermo, a Partinico. Tre amministratori di imprese, collegate con esponenti mafiosi del mandamento di San Giuseppe Jato sono finiti aglidomiciliari. In tutto sono cinque le misure cautelari eseguite dai Carabinieri e Guardia di finanza delle compagnie di Partinico per bancarotta fraudolenta, intestazione fittizia di beni e quote societarie, inadempimento di contratti per pubbliche forniture, utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e ...