Valentino Des Ateliers | ecco come un’opera d’arte diventa un capo d’Alta Moda Piccioli | “La nostra Couture non è più un lifestyle | ma una condivisione di valori”

(Di venerdì 16 luglio 2021) “La pittura sta all’arte contemporaneal’Hautealla”. È da questa convinzione che Pierpaoloè partito per creare la sua nuova collezione di AltaDes. Lo stilista ha convogliato tutto il desiderio di dialogo e confronto accumulato nei mesi del lockdown in un progetto a dir poco innovativo, aprendo il suo laboratorio a 17 artisti contemporanei, per lo più pittori, scelti insieme a Gianluigi Recuperati. “Lanon è arte, perché questa basta a se stessa mentre la prima ha bisogno di un corpo per ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Valentino Des

Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Così, Pierpaolo Piccioli, direttore creativo di, racconta l'idea da cui è nata la collezione haute coutureAteliers presentata, al tramonto, a Venezia, presso le Gaggiandre, tettoie ...Stupore e meraviglia, scenografia impeccabile con il passo della collezione che cattura e anche il sogno sembra disegnarsi vicino con un suo titolo:Ateliers Haute Couture 2021 - 2022. ...SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE - Il modo migliore per far conoscere e valorizzare il borgo antico di San Valentino è quello di passeggiare per le ...“Tutti sanno del pacchetto che la Yamaha può offrire e di quello che un giovane pilota può fare essendo parte della nostra squadra. Quindi ci prenderemo il nostro tempo per valutare ogni pilota che ci ...