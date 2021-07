Uomini e Donne – La scelta sospeso: clamorosa verità dietro la decisione di Mediaset (Di venerdì 16 luglio 2021) Mediaset ha deciso di sospendere le repliche di Uomini e Donne – La scelta dopo una sola serata. Il motivo dietro tale decisione. Brutta notizia per i fans di Uomini e Donne e amanti dell’amore e delle emozioni vere. Dopo una sola puntata, Mediaset ha deciso di sospendere la messa in onda delle repliche di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 16 luglio 2021)ha deciso di sospendere le repliche di– Ladopo una sola serata. Il motivotale. Brutta notizia per i fans die amanti dell’amore e delle emozioni vere. Dopo una sola puntata,ha deciso di sospendere la messa in onda delle repliche di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

amnestyitalia : #Libia Nuove prove di orribili violazioni dei diritti umani, compresa la violenza sessuale, nei confronti di uomini… - chiellini : I volti di donne, uomini, vecchi, giovani, bambini e di coloro che ci ha salvato la vita: i medici Ci avete spinto… - vitocrimi : Siamo vicini a @luigidimaio per le minacce che gli sono state rivolte da Daesh. La presenza in prima fila del nostr… - to_o_re : fanno tanto le femministe che odiano gli uomini etero il calcio ecc poi basta un po di cazzo per farle iniziare a v… - astorremanfredi : non ispirano un interesse al mondo, sono piene d’ipocrisia, non amano altro che il girare e divertirsi». In un’altr… -