Sparatoria in Texas | muore un agente Feriti quattro colleghi

(Di venerdì 16 luglio 2021) Undi polizia è morto per le ferite riportate ieri dopo unaavvenuta in, in cui sono rimastianche altri tre agenti . Lo riportano i media statunitensi. Rispondendo alla...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sparatoria Texas

Gazzetta del Sud

...di 17 anni è stato ucciso in unascoppiata durante un party estivo. A Toledo un uomo ha cominciato a sparare per aria, mettendo in fuga trecento persone. Otto feriti a Fort Worth,, ...Quello del, Greg Abbott, ha firmato una legge per cui chi ha più di 21 anni può detenere un'...del documentario c'è Fred Guttenberg la cui figlia 14enne Jaime è stata uccisa nella...Un agente di polizia è morto per le ferite riportate ieri dopo una sparatoria avvenuta in Texas, in cui sono rimasti feriti anche altri tre agenti. Lo riportano i media statunitensi. Rispondendo alla ...Sparatoria a Houston Bimba di 10 anni si finge morta e sopravvive alla strage della sua famiglia insieme al fratellino ...