Sorpresa Draghi, il premier dal cuore umano (Di venerdì 16 luglio 2021) Un uomo ha bisogno di un trapianto di cuore. Dice il dottore: "Posso darti il cuore di un bambino di 5 anni". "Troppo giovane". "Che ne dici di quello di un banchiere d'affari quarantenne?". "Non ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Un uomo ha bisogno di un trapianto di. Dice il dottore: "Posso darti ildi un bambino di 5 anni". "Troppo giovane". "Che ne dici di quello di un banchiere d'affari quarantenne?". "Non ...

Advertising

VEventuali : A che serve la visita di Draghi a #SantaMariaCapuaVetere? Fatene una a sorpresa in un carcere a caso, senza avvisar… - Pierre13903748 : @JohnHard3 @Danireport @LauraGio_75 Se non ricordo male anche la Merkel ne rimase sorpresa.Ha tutti i titoli per di… - cimdrep : @guendal10653591 @nemo0703 @joem5s Per il fenomeno evidentemente i discorsi di Mattarella e Draghi agli azzurri era… - Mirandola59 : RT @Angie35613025: Ma il fatto ke la becera riforma della giustizia Cartabia,tanto voluta da Draghi e fortemente avallata da tutti ma dichi… - Angie35613025 : Ma il fatto ke la becera riforma della giustizia Cartabia,tanto voluta da Draghi e fortemente avallata da tutti ma… -