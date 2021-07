Sara e Filippo positivi bloccati a Malta: «Isolati in camera a spese nostre: dall’hotel neanche un termometro» – L’intervista (Di venerdì 16 luglio 2021) «Siamo stati lasciati da soli, non sapevamo davvero cosa fare quando abbiamo scoperto di essere positivi al Covid. Se non fosse stato per i nostri genitori, non avremmo avuto nemmeno i medicinali». A parlare a Open sono Sara e il suo fidanzato Filippo, 18 e 17 anni, che erano partiti per una breve vacanza, dal 7 al 10 luglio, a Malta, nell’isola del divertimento, in questi giorni alle prese con centinaia di turisti positivi. Quattro giorni che, per Sara e Filippo, si sono trasformati in un incubo, in «un’avventura spiacevole»: il primo a scoprire di essere positivo è ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 luglio 2021) «Siamo stati lasciati da soli, non sapevamo davvero cosa fare quando abbiamo scoperto di essereal Covid. Se non fosse stato per i nostri genitori, non avremmo avuto nemmeno i medicinali». A parlare a Open sonoe il suo fidanzato, 18 e 17 anni, che erano partiti per una breve vacanza, dal 7 al 10 luglio, a, nell’isola del divertimento, in questi giorni alle prese con centinaia di turisti. Quattro giorni che, per, si sono trasformati in un incubo, in «un’avventura spiacevole»: il primo a scoprire di essere positivo è ...

Advertising

filippo_persi : @ostvest Il vero liberale ti dirà che sarà un buon metodo per far piazza pulita delle imprese inefficienti - upasclaire : Serena ha trovato le parole giuste per spiegare a sua figlia Irene la condizione del padre. Sono convinta che lei s… - anna_rit : Ora Volpicelli sarà felicissimo di questo nuovo incidente con Filippo ?? #upas - kiarafaz1 : @bailandooo_ Io so che sono tutti fortissimi e ovviamente spero con tutto il cuore che vada bene anche perchè non s… - Angy_05_12 : @secesecs Filippo era titolare, Jiri probabilmente non lo sarà quindi non lo vedo un sostituito ma ripeto, non sta… -