Parma | Man | «Avere Buffon qui è un sogno che si realizza»

Dennis Man, attaccante del Parma, parla del sogno di Avere in squadra Gianluigi Buffon: ecco le sue dichiarazioni Dennis Man, attaccante del Parma, ha parlato del sogno di Avere in squadra Gianluigi Buffon. Le sue parole ai microfoni dei canali ufficiali del club. «Averlo qui è un sogno che si realizza, è importante soprattutto per i più giovani ascoltarlo perchè hanno tanto da imparare da uno come lui. Abbiamo tanti giocatori qui e sono tutti molti bravi. Per me è positivo Avere qui uno come Mihaila, ...

