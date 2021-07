Pamela Prati al Gf VIP 6: lei rompe il silenzio «Felicissima» (Di venerdì 16 luglio 2021) Se fino a ieri mettevamo in dubbio la possibilità del Gf VIP 6 di emulare i livelli raggiunti con la passata edizione, l’ipotetica partecipazione di Pamela Prati mette a tacere ogni perplessità e fa sognare i telespettatori! Scopriamo cosa ha dichiarato la showgirl, prontissima a rientrare nella casa più spiata d’Italia. Leggi anche: Donna Pamela è tornata: «Ecco chi è... Leggi su donnapop (Di venerdì 16 luglio 2021) Se fino a ieri mettevamo in dubbio la possibilità del Gf VIP 6 di emulare i livelli raggiunti con la passata edizione, l’ipotetica partecipazione dimette a tacere ogni perplessità e fa sognare i telespettatori! Scopriamo cosa ha dichiarato la showgirl, prontissima a rientrare nella casa più spiata d’Italia. Leggi anche: Donnaè tornata: «Ecco chi è...

Advertising

vivranda : RT @steforlandoOOC: Stefania e Pamela Prati ballano “a far l’amore comincia tu” - bubinoblog : PAMELA PRATI TORNA AL GFVIP? 'NE ABBIAMO PARLATO. C'È UN FORTE DESIDERIO DEL PUBBLICO...' - BonsXtheFuture : RT @fregauncazz: Voglio fare serata con Stefania Orlando e Pamela Prati - AliMeneghetti : RT @steforlandoOOC: Stefania e Pamela Prati ballano “a far l’amore comincia tu” - mat_ild3_ : RT @steforlandoOOC: Stefania e Pamela Prati ballano “a far l’amore comincia tu” -