Musiche per organi tristi, come i Chumbawamba hanno vinto su Niccolò Fabi (Di venerdì 16 luglio 2021) Torno a affrontare un tema ricorrente, non solo e non tanto nei miei scritti, ma più in generale quando si parla di musica. L’emozione. Messa da parte l’ovvietà che l’emozione che si pretende la musica sappia trasmettere non può e non deve essere solo quella legata ai sentimenti amorosi, perché se no vivremmo in un mondo di ballad e di versi sdolcinati, ma che si può serenamente includere nel gruppo anche la rabbia, l’odio, la malinconia, la paura, provo a andare oltre. E nel farlo, giocoforza, parto dal mio vissuto. Diamo per assodato che la musica debba saper e poter trasmettere emozioni, fatto rispetto al quale, ne ho parlato a più riprese, nutro seri dubbi, la domanda che mi pongo ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 16 luglio 2021) Torno a affrontare un tema ricorrente, non solo e non tanto nei miei scritti, ma più in generale quando si parla di musica. L’emozione. Messa da parte l’ovvietà che l’emozione che si pretende la musica sappia trasmettere non può e non deve essere solo quella legata ai sentimenti amorosi, perché se no vivremmo in un mondo di ballad e di versi sdolcinati, ma che si può serenamente includere nel gruppo anche la rabbia, l’odio, la malinconia, la paura, provo a andare oltre. E nel farlo, giocoforza, parto dal mio vissuto. Diamo per assodato che la musica debba saper e poter trasmettere emozioni, fatto rispetto al quale, ne ho parlato a più riprese, nutro seri dubbi, la domanda che mi pongo ...

