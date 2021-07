Morto Libero De Rienzo, dal Bart di Santa Maradona al Giancarlo Siani di Fortapasc: ritratto dell’emblema di una generazione di engagé (Di venerdì 16 luglio 2021) “Rocco (Siffredi) non muore mai!”. Libero De Rienzo, trovato Morto in casa all’età di 44 anni, l’aveva toccata pianissimo fin dal suo esordio. Subito lui, subito personaggio, subito insofferente comico, spaventato guerriero. Il “Bart”/De Rienzo di Santa Maradona (2001) fece colpo quasi più del collega, anzi facciamo alla pari, altrimenti Stefano Accorsi (capello rasatissimo ancora sotto effetto Fate Ignoranti) se ne ha a male. Supercazzole istantanee (quella in libreria è fantastica), espedienti buffi e intricati per sopravvivere ma rimanendo un filino stilosi, quest’aria ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) “Rocco (Siffredi) non muore mai!”.De, trovatoin casa all’età di 44 anni, l’aveva toccata pianissimo fin dal suo esordio. Subito lui, subito personaggio, subito insofferente comico, spaventato guerriero. Il “”/Dedi(2001) fece colpo quasi più del collega, anzi facciamo alla pari, altrimenti Stefano Accorsi (capello rasatissimo ancora sotto effetto Fate Ignoranti) se ne ha a male. Supercazzole istantanee (quella in libreria è fantastica), espedienti buffi e intricati per sopravvivere ma rimanendo un filino stilosi, quest’aria ...

