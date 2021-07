Morte Libero De Rienzo, è giallo: indaga la Procura (Di venerdì 16 luglio 2021) Morte Libero De Rienzo, è giallo: l’infarto che ha stroncato a soli 44 anni il noto attore oggetto di indagine da parte della Procura La Morte di Libero De Rienzo si tinge di giallo. L’attore si è spento nelle scorse ore a soli 44 anni, per via di un infarto, nella sua abitazione romana in L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 16 luglio 2021)De, è: l’infarto che ha stroncato a soli 44 anni il noto attore oggetto di indagine da parte dellaLadiDesi tinge di. L’attore si è spento nelle scorse ore a soli 44 anni, per via di un infarto, nella sua abitazione romana in L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

ciropellegrino : Volevo ringraziare @SianiPaolo per il suo ricordo, dolcissimo, di #liberoderienzo . - MiC_Italia : #Cinema, il ministro @dariofrance: «La notizia della morte improvvisa di Libero De Rienzo è terribile e ci lascia t… - fanpage : La redazione di #Chilhavisto e Federica Sciarelli esprimono il loro dolore per la morte di #LiberoDeRienzo: suo pad… - mirabilerita : RT @ciropellegrino: Volevo ringraziare @SianiPaolo per il suo ricordo, dolcissimo, di #liberoderienzo . - AngeloBaldes : RT @ciropellegrino: Volevo ringraziare @SianiPaolo per il suo ricordo, dolcissimo, di #liberoderienzo . -