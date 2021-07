Maxi frode fiscale ad Anzio, sequestrati 15milioni di beni: indagini in Campania (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – Grazie a un ingegnoso pacchetto “chiavi in mano” approntato da un consulente fiscale di Anzio, 22 società disseminate in tutta Italia hanno evaso imposte e contributi per circa 15 milioni di euro. La Maxi frode fiscale è stata scoperta dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma che, nel corso dell’operazione ribattezzata “We Pay“, hanno sequestrato beni mobili e immobili, per un valore corrispondente ai tributi non versati, nei confronti di 28 indagati. Le indagini delle Fiamme Gialle della Compagnia di Nettuno, dirette dalla Procura ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – Grazie a un ingegnoso pacchetto “chiavi in mano” approntato da un consulentedi, 22 società disseminate in tutta Italia hanno evaso imposte e contributi per circa 15 milioni di euro. Laè stata scoperta dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma che, nel corso dell’operazione ribattezzata “We Pay“, hanno sequestratomobili e immobili, per un valore corrispondente ai tributi non versati, nei confronti di 28 indagati. Ledelle Fiamme Gialle della Compagnia di Nettuno, dirette dalla Procura ...

