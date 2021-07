L' Oms | ' Prematuro escludere una fuga dal laboratorio per l' origine del Covid - 19'

Advertising

globalistIT : Anche l'Oms torna alla carica con Pechino #OMS #covid #Cina - DavideTedesco74 : Coronavirus nel mondo, torna il coprifuoco a Barcellona. Oms: 'Prematuro escludere l'ipotesi del virus fuggito dal… -

Ultime Notizie dalla rete : Oms Prematuro

Tedros ha inoltre confermato che l'sta gettando le basi per delle nuove indagini sull'origine del coronavirus, augurandosi "una migliore cooperazione per accertare quanto accaduto" da parte delle ...... denominazione usata dall'e dai Centers for Disease Control americani), è certamente una ...oggetto di attenta valutazione e finché tutti gli elementi conoscitivi non saranno disponibili è...Il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha chiesto alla Cina maggiore trasparenza sulle origini del coronavirus.La Cina ha respinto le accuse dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sulla mancata condivisione dei «dati originali» necessari all'indagine sulle origini del Covid-19.