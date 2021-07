LIVE Tour de France 2021, tappa di oggi in DIRETTA: 20 al comando. Presente Davide Ballerini (Di venerdì 16 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 15.04 Si tratta di corridori piuttosto validi fra questi venti, fra cui tanti passisti e velocisti preparati come il nostro Davide Ballerini. 15.02 Qualcosa stanno guadagnando in testa: 1’50” il vantaggio, chissà che questa fuga non possa sconvolgere qualche scenario… 14.58 Ci troviamo a 88 chilometri dal traguardo. Ricordiamo che non sono presenti difficoltà altimetriche da qui fino all’arrivo. 14.56 Sale a 1’15” il vantaggio dei 20 uomini in testa alla corsa! 14.53 Non vi è collaborazione in testa al ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE15.04 Si tratta di corridori piuttosto validi fra questi venti, fra cui tanti passisti e velocisti preparati come il nostro. 15.02 Qualcosa stanno guadagnando in testa: 1’50” il vantaggio, chissà che questa fuga non possa sconvolgere qualche scenario… 14.58 Ci troviamo a 88 chilometri dal traguardo. Ricordiamo che non sono presenti difficoltà altimetriche da qui fino all’arrivo. 14.56 Sale a 1’15” il vantaggio dei 20 uomini in testa alla corsa! 14.53 Non vi è collaborazione in testa al ...

RadioItalia : I concerti italiani sono rimandati all’anno prossimo! @ilvolo - tuttobiciweb_it : Seguite con noi la 19esima tappa del #TdF2021 LIVE ?? - SpazioCiclismo : Ultima tappa a disposizione per gli attaccanti #TDF2021 Segui in diretta integrale con noi la 19ª tappa del Tour d… - RADIOBRUNO1 : Levante annuncia nuove date live del tour estivo “Dall’Alba al Tramonto Live”. Il concerto di oggi a Bologna slitt… - zazoomblog : LIVE Tour de France 2021 tappa di oggi in DIRETTA: tornano in scena i velocisti Cavendish per scavalcare Merckx -… -