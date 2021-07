Libero De Rienzo | la nostra intervista inedita all’attore scomparso

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 16 luglio 2021) Era il 29 gennaio del 2020. Incontravo Libero De Rienzo a Roma, in un bistrot vicino a casa sua. Un bistrot nel quale si muoveva con la confidenza di chi è evidentemente di casa. Abbiamo pranzato, con calma. Con quei tempi romani a cui i milanesi non sono abituati. Tempi – e bicchieri di vino, per me – che aiutano la chiacchiera. Persino la confidenza. Anche quando è un’intervista. Alla fine voleva pagarlo lui, il conto.«Ma no, ma come, non si è mai visto!». «E allora ti faccio fare lo sconto, aspé».