Lazzari impaziente di provare il nuovo modulo

(Di venerdì 16 luglio 2021) Da quando sulla panchina della Lazio è arrivato Maurizio Sarri, è cominciata una nuova era. Il primo cambiamento apportato daltecnico, ha sicuramente a che fare con il: addio al vecchio 3-5-2 e benvenuto al 4-3-3. Manueldiilschema tattico. Felipe Anderson vede solo la Lazio : cosa pensa? Quando Sarri è arrivato alla Lazio, in molti pensavano che avrebbe escluso diversi giocatori dalla lista dei prediletti per il campo perchè magari non si adattavano al suo 4-3-3. Uno fra tutti, Manuel. In realtà il ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lazzari impaziente

Blasting News Italia

Alberto, Leiva,e Lulic (Fares è out). Nessuna incertezza in difesa, con Radu. Acerbi e ... Non così Ranieri chedi fare l'impresa contro i campionissimi, opterà per il suo miglior 11 ...... che pure ha interrotto un piccolo digiuno di gol solo pochi giorni fa, ed è certodi ... ma per una partita così importante ci aspettiamo in campo tutti i migliori, comea destra o ...