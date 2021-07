Istat | export maggio - 2% mese | +41 | 9% anno

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Istat export

L'ha rilevato che: I dati del mese di maggio hanno evidenziato una flessione congiunturale ... Nel dettaglio, su base annua a maggio l'è cresciuto del 41,9% spinto dall'incremento sia ...A maggio 2021 le esportazioni registrano un calo del 2% su aprile e un aumento del 41,9% su maggio 2020. Lo rileva l'sottolineando che per le importazioni si registra un calo dello 0,3% sul mese precedente e un aumento del 51,2% su base tendenziale. . La stima del saldo commerciale a maggio 2021 è positiva per ...Le prospettive di ripresa del commercio mondiale sono solide. L’indagine rivede la stima Ice-Prometeia sull'andamento delle importazioni mondiali, in rialzo al +8.9% per quest'anno e +6.4% per il 2022 ...L’alimentare Made in Italy fa registrare il record storico nelle esportazioni con un valore di quasi 17 miliardi mai raggiunto in passato nei primi cinque mesi del 2021, dopo essere stato peraltro l’u ...