Il serbatoio MOP per lavare ed aspirare con la tua Jimmy!

(Di venerdì 16 luglio 2021) In questo articolo vi mostriamo ilMOP di Jimmy che trasforma alcuni modelli in lava aspira pavimenti. E anche una piccola guida all’uso tramite un video che abbiamo realizzato per voi. Molto semplicemente questo leggi di più...

Infatti la spazzola, non a caso, si chiama Power Drive. È forse il pezzo più interessante della ... Sulla parte superiore c'è ilcon l'acqua che si può riempire facilmente staccandolo ...... nella versione, si riduce a 350 ml perché affiancato da und'acqua da 300 ml . La versione 2 - in - 1 è anche fornita di panni in microfibra per il lavaggio. Come tutti i dispositivi ...Xiaomi Dreame Bot L10 Pro è il nuovo robot aspirapolvere del brand cinese, già disponibile a prezzo ribassato con codice sconto.Il primo mocio e spazzatrice robotizzato autopulente in Europa che lava automaticamente i panni lavapavimenti Berlino, Germania - Diffusione dei media - 7 ...