Guida TV: programmi di stasera, venerdì 16 luglio 2021 (Di venerdì 16 luglio 2021) Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, venerdì 16.7.2021, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Top Dieci Show RAI2 Ambigua Ossessione Film RAI3 Red Joan Film RETE4 Quarto Grado – Le storie Attualità CANALE5 Masantonio – Sezione scomparsi Serie TV ITALIA1 Chicago PD Serie TV LA7 L’età dell’Innocenza Film REALTIME Primo appuntamento Crociera Docureality CIELO Ninfa Plebea Film TV8 Italia’s Got Talent – Best of Talent Show NOVE I Migliori Fratelli di Crozza Satira first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di venerdì 16 luglio 2021)aitv della prima serata di oggi,16.7., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Top Dieci Show RAI2 Ambigua Ossessione Film RAI3 Red Joan Film RETE4 Quarto Grado – Le storie Attualità CANALE5 Masantonio – Sezione scomparsi Serie TV ITALIA1 Chicago PD Serie TV LA7 L’età dell’Innocenza Film REALTIME Primo appuntamento Crociera Docureality CIELO Ninfa Plebea Film TV8 Italia’s Got Talent – Best of Talent Show NOVE I Migliori Fratelli di Crozza Satira first appeared on Ascolti Tv Blog.

Advertising

giugy_a : Buongiorno moots?? dormito bene??? Oggi oltre a scuola guida non so cosa farò bha vedremo?? Voi invece che programmi a… - CasilinaNews : Programmi, film stasera: guida TV 15 luglio 2021 - Tele_Guida : La Sintesi dei Programmi TV della Serata - MichailBulgakov : @ilnerello @spuntamene @DllDgs @stebellentani Appunto. Deve però cercare cosa chiede l'invalsi, che non è quanto ne… - ilnerello : @Lollo_mare @MolinengoLuigi @Tboeri Insegnanti non sempre preparati, contesto socio familiare, percorso scolastico… -