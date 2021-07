"Green pass soft all'inizio, ma se aumentano i contagi linea dura" (Di venerdì 16 luglio 2021) "La situazione in Europa è il preludio a un possibile incremento anche abbastanza importante del numero dei contagi". Il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi di Milano, intervistato da Affaritaliani.it, commenta così l'aumento dell'indice Rt a 0,91 e la rapida diffusione del Covid, legata soprattutto alla variante Delta, in Europa e nel mondo. "Spero... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 16 luglio 2021) "La situazione in Europa è il preludio a un possibile incremento anche abbastanza importante del numero dei". Il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi di Milano, intervistato da Affaritaliani.it, commenta così l'aumento dell'indice Rt a 0,91 e la rapida diffusione del Covid, legata soprattutto alla variante Delta, in Europa e nel mondo. "Spero... Segui su affaritaliani.it

Advertising

borghi_claudio : Comunque che finaccia che ha fatto il corriere della sera. Ha aspettato l'ok del m5s al green pass ed è subito part… - RobertoBurioni : Nella discussione sull'obbligo vaccinale e sul green pass ricordiamo un dato OGGETTIVO: la vaccinazione rende il va… - RobertoBurioni : Prenotazioni per vaccini in Francia dopo che due giorni fa Macron ha detto che senza green pass si sta chiusi in ca… - LordOfRings69 : RT @bisagnino: GIURISTA TORINESE GUIDA LA RIVOLTA CONTRO IL GREEN PASS: Appello e Raccolta Firme di Ugo Mattei - RobCav74 : RT @vocidallestero: In Israele il green pass ha avuto un effetto paradossale: più che incentivare i vaccini ha alimentato la resistenza e… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Ciciliano (Cts) "il tracciamento è il vero baluardo contro il Covid" Ma una rigorosa applicazione del green pass deve essere accompagnata dalla serietà di tutti". "Lo sconcertante carosello della Nazionale italiana di calcio che ha preteso di festeggiare nelle strade ...

La mia bella estate lontana dai No Vax Se non sarà lo Stato a proteggermi, lo farò io. Questa estate frequenterò solo persone che si sono vaccinate. In casa mia non si entra senza il green pass. I negazionisti e i No - Vax li ho già eliminati dalle frequentazioni abituali (per fortuna erano solo un paio di persone). Ora basta anche con i dubbiosi, gli attendisti, quelli che vai ...

Green Pass per viaggi ed eventi verrà dato solo dopo due dosi la Repubblica “Irrispettoso parlarne adesso”: Vezzali frena sulla riapertura al pubblico degli impianti sportivi La Sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, ha parlato delle richieste giunte dagli organismi sportivi sulla riapertura degli impianti sportivi ...

Green pass Italia: multe a chi non lo ha fino a 400 euro e chiusura dei locali per 5 giorni Covid, senza il green pass multe da 400 euro e locali chiusi per 5 giorni. Lo prevede il decreto Covid con le nuove misure di contenimento ...

Ma una rigorosa applicazione deldeve essere accompagnata dalla serietà di tutti". "Lo sconcertante carosello della Nazionale italiana di calcio che ha preteso di festeggiare nelle strade ...Se non sarà lo Stato a proteggermi, lo farò io. Questa estate frequenterò solo persone che si sono vaccinate. In casa mia non si entra senza il. I negazionisti e i No - Vax li ho già eliminati dalle frequentazioni abituali (per fortuna erano solo un paio di persone). Ora basta anche con i dubbiosi, gli attendisti, quelli che vai ...La Sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, ha parlato delle richieste giunte dagli organismi sportivi sulla riapertura degli impianti sportivi ...Covid, senza il green pass multe da 400 euro e locali chiusi per 5 giorni. Lo prevede il decreto Covid con le nuove misure di contenimento ...