Green pass allargato a bar e ristoranti? Carfagna resta scettica ma apre al resto: “È un incentivo” (Di venerdì 16 luglio 2021) Sì a un’estensione dell’uso del Green pass, ma non per bar e ristoranti: è la posizione espressa dalla ministra per la Coesione territoriale, Mara Carfagna , in un’intervista a Repubblica . «Io... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 16 luglio 2021) Sì a un’estensione dell’uso del, ma non per bar e: è la posizione espressa dalla ministra per la Coesione territoriale, Mara, in un’intervista a Repubblica . «Io...

Advertising

NicolaPorro : Cari sacerdoti del green pass non mi insultate, ma mi spiegate perché un doppio vaccinato come il sottoscritto deve… - Corriere : ?? Green pass obbligatorio in tutti i luoghi a rischio assembramento. E quindi per stadi e palestre, eventi e conveg… - AnnalisaChirico : Il Green pass per ristorante e bar è misura da stato poliziesco. Un modo subdolo per imporre l’obbligo vaccinale. N… - faustoderossi68 : RT @italiadeidolori: Come usare il Green Pass: - posizionarlo delicatamente nel WC - tirare l'acqua con fermezza Questo è tutto. https://… - Donatel58978575 : RT @barbarab1974: Il green pass ferma le varianti ? Fatemi capire . E… quanta gente abbiamo in ospedale a causa delle varianti ? E… i vacci… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Green pass Italia e variante Delta, attesa per cabina di regia I contagi aumentano, tasso di positività a 1,28% La decisione della Francia sull'utilizzo del Green pass per accedere a bar, ristoranti e in generale ai locali pubblici e mezzi di trasporto accende ...

Chi non vuole il Green pass e perché? Politici e ristoratori, il fronte del no Meloni: "È anticostituzionale, ma non sono no vax". I 5 stelle: sbagliato l'obbligo esteso del certificato. Salvini giura: "Mi immunizzerò ad agosto". I gestori dei locali temono nuove chiusure per le ...

Green pass, partiti e Regioni divisi sull'utilizzo del certificato Rai News Green pass esteso, in Italia ipotesi per trasporti a lunga distanza: cosa sappiamo Green pass obbligatorio per i viaggi lunghi: la nuova ipotesi. La cabina di regia di Palazzo Chigi si riunirà tra lunedì e martedì per decidere sul da farsi dopo aver… Leggi ...

Tutto su: green pass obbligatorio Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri ...

I contagi aumentano, tasso di positività a 1,28% La decisione della Francia sull'utilizzo delper accedere a bar, ristoranti e in generale ai locali pubblici e mezzi di trasporto accende ...Meloni: "È anticostituzionale, ma non sono no vax". I 5 stelle: sbagliato l'obbligo esteso del certificato. Salvini giura: "Mi immunizzerò ad agosto". I gestori dei locali temono nuove chiusure per le ...Green pass obbligatorio per i viaggi lunghi: la nuova ipotesi. La cabina di regia di Palazzo Chigi si riunirà tra lunedì e martedì per decidere sul da farsi dopo aver… Leggi ...Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri ...