Firenze: 21enne in prognosi riservata a Careggi. Ferito dopo lite fra extracomunitari (Di venerdì 16 luglio 2021) E' ricoverato in prognosi riservata a Careggi, un 21enne originario del Marocco, Ferito nel corso di una lite, avvenuta la notte scorsa (fra giovedì 15 e venerdì 16 luglio) intorno a mezzanotte nella zona industriale di Calenzano L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 16 luglio 2021) E' ricoverato in, unoriginario del Marocco,nel corso di una, avvenuta la notte scorsa (fra giovedì 15 e venerdì 16 luglio) intorno a mezzanotte nella zona industriale di Calenzano L'articolo proviene daPost.

Advertising

FirenzePost : Firenze: 21enne in prognosi riservata a Careggi. Ferito dopo lite fra extracomunitari - MarzulloRoberto : RT @corrierefirenze: Firenze, trenta giorni di prognosi per un 21enne picchiato e rapinato in lungarno - horottoilvetro : Firenze, trenta giorni di prognosi per un 21enne picchiato e rapinato in lungarno - - corrierefirenze : Firenze, trenta giorni di prognosi per un 21enne picchiato e rapinato in lungarno -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze 21enne Un 21enne di Gallarate ha mappato tutte le cabine telefoniche d'Italia Tempestini ha impiegato tre settimane per mappare - prima a mano, poi con Phyton - , due settimane per lavorare alle grafiche e un mese interamente dedicato al video, girato a Firenze . Il sito è ...

Calciomercato Fiorentina, Italiano punta sui talenti fatti in casa FIRENZE - La strada l'ha tracciata Roberto Mancini : gioventù e coraggio. E la Fiorentina da tempo ... Bianco e Dalle Mura , E non solo loro: nel preritiro ci sono anche il 19enne Frison e il 21enne ...

Firenze, trenta giorni di prognosi per un 21enne picchiato e rapinato in lungarno Corriere Fiorentino 21enne in giro per la città con un coltello Ancora una serata di controlli straordinari servizi di controllo del territori, in aggiunta alle ordinarie pattuglie della Squadra Volanti presenti in città per tenere l’attenzione alta sulle aeree pi ...

Entro la prossima settimana verrà rimosso il semaforo CERTALDO. Entro la prossima settimana sarà rimosso il semaforo lungo la strada regionale 429 in uscita da Certaldo in direzione di Poggibonsi. C’ erano state infatti numerose segnalazioni alla Città M ...

Tempestini ha impiegato tre settimane per mappare - prima a mano, poi con Phyton - , due settimane per lavorare alle grafiche e un mese interamente dedicato al video, girato a. Il sito è ...- La strada l'ha tracciata Roberto Mancini : gioventù e coraggio. E la Fiorentina da tempo ... Bianco e Dalle Mura , E non solo loro: nel preritiro ci sono anche il 19enne Frison e il...Ancora una serata di controlli straordinari servizi di controllo del territori, in aggiunta alle ordinarie pattuglie della Squadra Volanti presenti in città per tenere l’attenzione alta sulle aeree pi ...CERTALDO. Entro la prossima settimana sarà rimosso il semaforo lungo la strada regionale 429 in uscita da Certaldo in direzione di Poggibonsi. C’ erano state infatti numerose segnalazioni alla Città M ...