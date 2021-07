F1 | risultati e classifica FP1 GP Gran Bretagna | Verstappen in testa Leclerc 4° | Sainz 6° | Ferrari positive

(Di venerdì 16 luglio 2021) Maxha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di2021, decima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Silverstone. Il pilota della Red Bull ha mostrato la sua superiorità anche su questa pista e ha stampato un rilevante 1:27.035, precedendo di 0.779 il sempre più solido Lando Norris (McLaren) e di 0.780 il suode rivale Lewis Hamilton (Mercedes). Il leader dellagenerale ha subito messo in chiaro le cose e punta a fare la voce grossa anche in questo contesto, dove teoricamente Hamilton e le Frecce d’Argento dovrebbero essere più ...

Advertising

realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | I risultati delle PL1 di Silverstone - FormulaPassion : #F1 | I risultati delle PL1 di Silverstone - sportface2016 : #F1, i risultati delle FP1 del #BritishGP: #Verstappen davanti a tutti - LegaDilettanti : ???? #Under20BeachSoccer ?? 3ª giornata, girone A ?? Risultati e classifica ?? - thebrightside0 : #modellopalermo?? La storica Targa Florio @TargaFlorioOff @Regione_Sicilia @Retake_Palermo @fabiolabrignone… -

Ultime Notizie dalla rete : risultati classifica

OA Sport

GP GRAN BRETAGNA 2021 PL1 - F1 GP GRAN BRETAGNA 2021,PL1Proprio come l'anno scorso, inoltre, il capitano della UAE Team Emirates ha conquistato tre tappe e la maglia a pois di leader delladei GPM, Idel fuoriclasse sloveno non hanno .Al di là di quello che abbiamo visto sulla questione Superlega, dal punto di vista di chi governa il calcio non c'è una linea comune e chiara. Io credo che ci debba essere una linea comune e non la ...Facebook News Calcio. Arriva direttamente da un post di Claudio Marchisio, una rivelazione importante. Grande gesto da parte dei ragazzi della Nazionale italiana di calcio Dopo aver dedicato la ...