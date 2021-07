F1, Max Verstappen mastica amaro: “Avevo problemi di sottosterzo, sensazioni strane” (Di venerdì 16 luglio 2021) Non può essere di certo soddisfatto Max Verstappen al termine delle qualifiche della Sprint Race del GP di Gran Bretagna, tappa del Mondiale 2021 di F1. Un weekend particolare quello di Silverstone nel quale assisteremo a un nuovo format che potrebbe condizionare l’intero fine-settimana. Domani, infatti, si terrà una gara di 100 km che ci darà il quadro della griglia di partenza della corsa domenicale. Nello stesso tempo, quest’oggi si sono tenute le qualifiche per questa particolare gara e a ottenere il miglior tempo è stato Lewis Hamilton (1’26?134) a precedere di 75 millesimi Max. In terza piazza l’altra Mercedes del finlandese Valtteri Bottas, mentre le due Ferrari del ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 luglio 2021) Non può essere di certo soddisfatto Maxal termine delle qualifiche della Sprint Race del GP di Gran Bretagna, tappa del Mondiale 2021 di F1. Un weekend particolare quello di Silverstone nel quale assisteremo a un nuovo format che potrebbe condizionare l’intero fine-settimana. Domani, infatti, si terrà una gara di 100 km che ci darà il quadro della griglia di partenza della corsa domenicale. Nello stesso tempo, quest’oggi si sono tenute le qualifiche per questa particolare gara e a ottenere il miglior tempo è stato Lewis Hamilton (1’26?134) a precedere di 75 millesimi Max. In terza piazza l’altra Mercedes del finlandese Valtteri Bottas, mentre le due Ferrari del ...

