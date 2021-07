F1, Lewis Hamilton svetta nelle qualifiche del GP Gran Bretagna davanti a Verstappen! Leclerc 4°, Sainz 9° (Di venerdì 16 luglio 2021) Il “ruggito” del “Re Nero”. Lewis Hamilton si esalta sulla pista di casa e centra il miglior tempo nelle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. No, non stiamo parlando di pole position, dato che quella sarà consegnata domani a chi vincerà la Qualifying Race (il via alle ore 17.30 italiane), per cui il sette volte campione del mondo con la prestazione di riferimento odierna si è assicurato la partenza davanti a tutti nella mini-gara di domani che, giova ricordarlo, si disputerà sulla lunghezza di ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 luglio 2021) Il “ruggito” del “Re Nero”.si esalta sulla pista di casa e centra il miglior tempodelPremio di, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. No, non stiamo parlando di pole position, dato che quella sarà consegnata domani a chi vincerà la Qualifying Race (il via alle ore 17.30 italiane), per cui il sette volte campione del mondo con la prestazione di riferimento odierna si è assicurato la partenzaa tutti nella mini-gara di domani che, giova ricordarlo, si disputerà sulla lunghezza di ...

Advertising

SkySportF1 : ?? MIGLIOR TEMPO PER LEWIS HAMILTON (#Q3??) Scatterà primo nella Sprint Qualifying di domani IL RESOCONTO ??… - antonella65anto : Pole position 101 per Lewis Hamilton @fia #BritishGP per me è e sarà così - gnomini : RT @SkySportF1: ?? MIGLIOR TEMPO PER LEWIS HAMILTON (#Q3??) Scatterà primo nella Sprint Qualifying di domani IL RESOCONTO ?? - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: Lewis Hamilton si conferma il pilota più veloce di questo venerdì! Verstappen segue a soli 0.075s ?? Menzione speciale p… - CarlaoBot : RT @rtl1025: ?? Lewis #Hamilton ha dominato prime qualifiche del venerdì nella storia della #Formula1 che serviranno per griglia di partenza… -