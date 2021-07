Extracomunitario colpisce poliziotta con una spranga

(Di venerdì 16 luglio 2021) «Abbiamo aspettato troppo, non possiamo rischiare di farci scappare il morto, considerate le sempre più frequenti aggressioni ai danni di uomini e donne in divisa. Solidarietà alla collega delle volanti di Bolzano, brutalmente aggredita da una colpi di». Lo dichiara Fabio Conestà, Segretario Generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (Mosap), commentando l’aggressione avvenuta ieri a Bolzano ai danni di una, colpita con unain ferro da un cittadino eritreo. L’uomo mirava alla testa, ma l’agente si è difesa coprendosi il volto e riportando una profonda ferita ...

Advertising

elenaricci1491 : Brutta aggressione ai danni di una poliziotta - forzearmatenews : Brutta aggressione ai danni di una poliziotta -

Ultime Notizie dalla rete : Extracomunitario colpisce

VocePinerolese.it

CIVITANOVA - Sente dei rumori e scopre un ladro in casa. Lui non si perde d'animo e locostringendo il malintenzionato a scappare scavalcando la finestra così come era entrato. L'...... con uno dei poliziotti che poi loall'inguine mettendo fine alla caccia all'uomo ... Cttadinoben noto alle forze dell'ordine con un lungo curriculum giudiziario per atti di ...È la nuova zona “calda” e bersaglio di critiche quotidiane di residenti, commercianti e anche turisti. Dagli accertamenti è risultato che sono per la maggior parte persone sotto protezione internazion ...È accaduto ieri mattina mentre i due extracomunitari stavano lavorando nei campi all’interno di un’azienda agricola- La mancata collaborazione nel tagliare l’erba avrebbe scatenato la violenta lite ...