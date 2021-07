(Di venerdì 16 luglio 2021) Estrazionedi16. Stasera, come ogni, torna il concorso della lotteria Europea ed ‘internazionale’, il gioco nato nel marzo 2012 che prevede l’estrazione di cinqueda una serie di 50, più dueaddizionali da una seconda serie di 10, i famosi “Euro”. Per partecipare al concorso è sufficiente scegliere 5tra 1 e 50, e 2 Eurotra 1 e 10. Si vince già indovinando 2ed 1 Euronumero, ...

Advertising

filadelfo72 : Eurojackpot di oggi, estrazione venerdì 16 luglio 2021: montepremi e combinazione vincente - CorriereCitta : #EuroJackpot oggi #16luglio 2021: ecco l’estrazione di stasera con i numeri vincenti - italiaserait : Eurojackpot oggi, venerdì 16 luglio 2021: i numeri vincenti - ilClandestinoTW : #Eurojackpot 16 luglio 2021: i numeri vincenti estratti oggi - controcampus : #estrazione #eurojackpot numeri vincenti #16luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Eurojackpot oggi

Estrazionevenerdì 16 luglio 2021. Torna l'appuntamento con il concorso dell', stasera venerdì 16 luglio 2021, ...Il modo più semplice per giocare i numeri dell'estrazione16 luglio 2021 è quello di compilare la schedina tradizionale. Basta scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 50. Poi altri due ...Cresce l’attesa in vista della nuova estrazione di Eurojackpot di oggi 16 luglio. In questo caldo venerdì d’estate, più di qualche concorrente europeo spera di poter incasellare l’intera combinazione ...Nessun ‘6’ nell’appuntamento con il Superenalotto di ieri, ma realizzati tredici ‘5’ da 13.125,78 euro ciascuno e un “4 Stella” da 44.764,00 euro. Il jackpot è a quota 55,6 milioni di euro, davanti ai ...