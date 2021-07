E' morto a 44 anni l' attore Libero De Rienzo

(Di venerdì 16 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – E'all'età di 44l'napoletanoDe.Nato a Napoli, si appassiona alla recitazione seguendo il padre Fiore De, aiuto regista di Citto Maselli. Recita nei due film di Marco Ponti: Santa Maradona (2001), grazie al quale riscuote fama e apprezzamenti e vince il David di Donatello 2002 come migliornon protagonista, e A/R Andata + Ritorno (2004), in cui è protagonista insieme a Vanessa Incontrada. E' anche sceneggiatore, nonchè regista e, nella pellicola Sangue – La morte non esiste con cui ...

E'all'età di 44, stroncato da un infarto nella sua casa romana, l'attore Libero De Rienzo . Nato a Napoli nel 1977, aveva intrapreso la carriera dello spettacolo sulle orme del padre Fiore, ...Benché abitasse dall'età di duea Roma, Libero De Rienzo era legato alla città di Napoli. Sposato con la costumista Marcella Mosca, lascia due figli di 6 e 2. Dopo i funerali (la cui data ...L'attore è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Roma, stroncato da un infarto. Dopo i funerali la salma sarà inumata in Irpinia ...È stato trovato morto in casa. Aveva 44 anni l’attore napoletano Libero De Rienzo. Un amico, preoccupato per via delle mancate risposte al telefono, ha chiamato i carabinieri. Inutili i soccorsi, la m ...