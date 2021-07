Covid, i numeri della variante Delta: «I più colpiti tra i 10 e i 29 anni» (Di venerdì 16 luglio 2021) L’età media dei ricoverati è di 50 anni, il quadro peggiora in 18 regioni. L’Rt verso l’1. Brusaferro: occorre vaccinare, dato critico i 2,5 milioni di over 60 non immunizzati Leggi su corriere (Di venerdì 16 luglio 2021) L’età media dei ricoverati è di 50, il quadro peggiora in 18 regioni. L’Rt verso l’1. Brusaferro: occorre vaccinare, dato critico i 2,5 milioni di over 60 non immunizzati

Advertising

lucatelese : La Sardegna hai numeri del Covid in aumento del 150% e per questo qualche citrullo vorrebbe metterla in zona gialla… - Corriere : I numeri della variante Delta: «I più colpiti tra i 10 e i 29 anni» - Corriere : I numeri della variante Delta: «I più colpiti tra i 10 e i 29 anni» - GiuseppeDiMare : RT @rainiero43: 17.503 morti. 1.687.527 persone che hanno avuto effetti collaterali, spesso gravi. No. Non è il bollettino covid. Questo è… - AMYADVOGATA : RT @Corriere: I numeri della variante Delta: «I più colpiti tra i 10 e i 29 anni» -