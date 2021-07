Covid, Gela in zona rossa dal 18 luglio: in Sicilia è il quarto Comune a ritornare alle restrizioni (Di venerdì 16 luglio 2021) Gela è il quarto Comune Siciliano che diventa zona rossa. Lo dispone un’ordinanza firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci. Il provvedimento è scattato a causa del considerevole incremento del numero di positivi al Covid. L’ordinanza sarà in vigore da domenica 18 a venerdì 23 luglio. Attualmente sono già in zona rossa anche i Comuni di Mazzarino e Riesi, sempre nel Nisseno, e Piazza Armerina in provincia di Enna: per questi, le restrizioni dureranno fino al 21 luglio. Il sindaco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021)è ilno che diventa. Lo dispone un’ordinanza firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci. Il provvedimento è scattato a causa del considerevole incremento del numero di positivi al. L’ordinanza sarà in vigore da domenica 18 a venerdì 23. Attualmente sono già inanche i Comuni di Mazzarino e Riesi, sempre nel Nisseno, e Piazza Armerina in provincia di Enna: per questi, ledureranno fino al 21. Il sindaco ...

